В этот раз на своей странице в Instagram хореографка почтила память своего отца, ушедшего из жизни 9 лет назад, опубликовав в день его рождения трогательные архивные фото, на которых она показала себя маленькой и в юности вместе с папой.

"Мой милый папа, сегодня был бы твой День рождения, но ты теперь мой ангел-хранитель и вот уже 9 лет я лишь могу разглядывать наши фотографии и вспоминать приятные воспоминания о том, какой была наша жизнь! Мой родной, ты даже не представляешь, как сильно мне не хватает тебя, твоего смеха, твоих советов, твоего сильного плеча… Когда мы переехали в новый дом – первая мысль была о тебе… Я так хотела, чтобы ты гордился мной, чтобы увидел мои достижения, своих замечательных внуков и всегда был рядо . Люблю, помню и для меня ты навсегда в моем сердце", — пишет Илона Гвоздева.

Украинцы в комментариях поддержали танцовщицу:

"Сочувствую… подписываюсь под каждым словом, это сильная боль 😢";

"Так хочется верить, что наши родные нас видят с неба 🙏🏻 в любом случае память о них, их любовь всегда в нашем сердце, и они наша сила, хоть и не с нами";

"Светлая память😢🕊".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.