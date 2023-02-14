Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячку". У звезды есть жена Кристина, которая ему родила троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не собирается на этом останавливаться, ведь мечтает минимум об еще одной дочери. Не забывает Решетник и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Григорий поделился фотографией с любимой из Парижа. Как можно заметить, снимок был сделан в 2010 году, когда у пары еще не было детей.

"Happy Valentine’s Day

Любовь это – все испытания судьбы проходить вместе!

Love you", - написал Решетник в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы классные, увлекаюсь вашей семьей";

"Сколько вам здесь лет?) Такие молодые";

"Любите и будьте любимыми. Ведь любовь это то, что никогда нельзя убить и разрушить";

"Поздравляю с праздником. Любовь и доченьки, уже желала, но ждем";

"Красивы были и есть. Не узнать. Вы пример для многих. Как бы мне хотелось бы встретить пару с которым я была так же счастлива";

"Стали еще красивее)) с днем влюбленных!!! Беру с вас пример!".

Напомним, Решетник впервые высказался о скандальном поведении "Холостяка" Топольского

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