Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко решил поделиться быстрым и вкусным рецептом для всех, кто любит поэкспериментировать на кухне. В социальной сети Инстаграм мужчина сопроводил обращение специальным роликом, чтобы рассказать о рецепте.

«Аутентичный украинский рецепт под названием «Макар». Слышали когда-то о таком блюде? Это как драники, но они не жарятся на сковородке, а запекаются в печи/духовке.

Вам понадобятся: картофель 4-5 штук, сало 200 гр; сыр кантри одна упаковка, соль и перец по вкусу. Чеснок по желанию.

Способ приготовления: картофель почистить, натереть на мелкой терке, добавить пожаренное сало кубиком, перемешать, положить в форму для запекания, сверху посыпать сыром, запекать 30-35 минут при температуре 180 градусов» - поделился Клопотенко.

Также Клопотенко предложил приготовить шаурму дома в считанные минуты, он поделился рецептом домашней шаурмы.

Шаурма завоевала сердца людей по всему миру. Без преувеличения это самая популярная уличная еда. Но найти вкусную шаурму все еще остается проблемой. Но необязательно ехать в Турцию, чтобы отведать настоящий люля-кебаб или шаурму. Выход очевиден – приготовить ее дома.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

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