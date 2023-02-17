В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить конфеты "Рафаэлло".

"Уверяю вас, их полюбит вся семья. Я расскажу и покажу вам, как приготовить конфеты, что для этого нужно. Все легко и просто, повторяйте за мной 😋", - советовала звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г сгущенки (1 стакан)

130 г сливочного масла (размягченного) (2/3 упаковки)

200 г кокосовой стружки (1,5 стакана)

30 г миндаля

100 г маскарпоне (1 стакан)

Сначала смешиваем размягченное сливочное масло с маскарпоне. Пробиваем массу блендером. Добавляем сгущенку и продолжаем взбивать до однородной консистенции. Заливаем этой массой кокосовую стружку и тщательно перемешиваем.

Дальше нужно подготовить миндаль. Заливаем его на три минуты горячей водой, сливаем, заливаем холодной водой, сливаем. Очищаем миндаль от кожуры.

В конце формируем наши "Рафаэлло".

"Формируем шарики, внутрь кладем миндаль, обваливаем в кокосовой стружке. Выкладываем на лист и убираем в холодильник на несколько часов. Конфеты готовы", - пояснила звезда "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях оценили рецепты и шутят: "Все, о диете можно забыть 😍😍😍 вкуснятина, спасибо 💙💛".

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