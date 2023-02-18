Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой группы KAZKA. Звезда прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где исполнила авторский хит "Свята" и впечатлила даже Настю Каменских. А недавно Зарицкая участвовала в украинских "Танцях з зірками". Знаменитость вылетела из проекта в шаге от финала и заняла пятое место. Зато певице благодаря шоу удалось сбросить 20 кг, а за год артистка похудела на все 30. Зарицкая решила не останавливаться и продолжает заниматься своей фигурой. Поэтому в этот раз Александра поделилась кадрами со спортзала в своем Инстаграм.

"Это я, Сашка фитоняшка, с пятном на новой футболке - напоминаю! Вы можете все, что замыслили", - написала Зарицкая под кадрами.

А до этого звезда рассказала о встрече с украинскими защитниками в публикации.

"На днях я рассказывала, что пытаюсь находить силы, чтобы заниматься собой, уходом и т.д. Но после встречи с ребятами, я была в шоке, насколько они заряжены, улыбаются. Такие харизматичные, интересные, веселые! Это и есть настоящий пример для меня. Люди, защищающие нашу свободу, рискуют жизнью, находятся в самых экстремальных условиях, и все равно смеются и вдохновляют всех вокруг!", - написала Зарицкая.

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