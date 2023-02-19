Певица Оля Полякова поделилась кадрами с отдыха с дочерью и показала, как 11-летняя Алиса троллит звездную маму.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. А недавно звездное семейство отправилось на отдых в Буковель, откуда Оля активно делится кадрами в своих соцсетях. А в этот раз Полякова в своем ТикТок показала, как дочь Алиса троллит ее, кривляя фразы "Не мамкай" и другие.

"Валерчик троллит маму", - написала Оля под своим видео в ТикТоке.

Фанаты поставили десятки тысяч и написали комментарии:

"Оля, у тебя не вероятные дети, пусть вас Бог оберегает и вашу всех семью";

"Ой, не могу, уже смотрю 1000 раз и не могу успокоиться";

"Что правда то правда. Алиса врать не будет.

Но в реальности это выглядит очень жёстко";

"моя тоже так же меня копирует,вот такое у нас поколение))))";

"так вот кто озвучивал ту ворону из мультика";

"Я сама ржала, как лошадь, и поняла, что я немного вы!)";

"устами ребёнка глоголит истина, посмотри на себя со стороны";

"Я думал это у нас только так, у меня дочь старшая 12 лет точно такая же";

"я вроде недавно видела ее маленькой как быстро растущие дети";

"После этого видео актерское будущее вашей талантливой дочери, обеспечено....".

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