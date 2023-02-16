Известная украинская певица Оля Полякова вышла замуж в 2004 году, когда была еще 25-летней начинающей певицей.

Известная украинская певица Оля Полякова не всегда рассказывает о своем муже Вадиме Буряковском, с которым состоит 19 лет в браке. Однако звезда удивила заявлением в новом выпуске "Взрослые девочки" с Марией Ефросининой на YouTube.

Так, Оля Полякова рассказала, что берет с мужем разные номера в отеле во время семейных поездок. Вокалистка считает, что даже у супругов должно быть собственное пространство для уединения. Знаменитости не привыкли делать гигиенические процедуры в одной ванной комнате, потому пользуются разными даже в отелях.

"Я всегда беру номера или разные или с двумя туалетами. Даже сейчас у нас у каждого свой туалет. Я знаю, что сейчас многие скажут: "Ой это так мило, мы с любимым одно целое". Это такой бред. Я вам честно скажу. Если у вас начинается эта тема, знайте - это начало конца. Потому что у женщины должна быть загадка. И он потом найдет такую загадку, а ты со своим п*рдежем будешь ухаживать за вашим котом", - сказала она.

Оля Полякова вышла замуж в 2004 году, когда была еще 25-летней начинающей певицей. Со своим мужем Полякова познакомилась на его дне рождения, куда была приглашена для выступления.

Бизнесмен сразу влюбился в блондинку и больше не смог ее отпустить.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.