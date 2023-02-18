Певица Настя Каменских заинтриговала своими планами, но нарвалась на критику вслед за звездным мужем.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". А несколько лет назад артистка вышла замуж за партнера по дуэту и начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Уже перед началом полномасштабного вторжения Настя выехала из Украины и вернулась только летом. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Настя рассказала о своих будущих концертах, поделившись фото со сцены.

"Варшава, встретимся с вами уже сегодня", - написала Настя.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии, вспомив и о муже Насти:

"Тоже с песней о волонтерах?";

"А песню Потапа о волонтерах споете? Или сейчас удалите этот комментарий и заблокируете, как Ваш муж?";

"Настя скажите потапу чтобы удалил свой трек!!! Перед тем как выпускать надо думать, все слушающие волонтеры считают что для нас это позор и посыл на легкомыслие!!!!".

Стоит отметить, что Алексей Потапенко (Потап) - муж Каменских, сегодня презентовал новую песню о волонтерах. Но в сети мягко говоря не оценили творчество Алексея и активно критикуют его новую композицию.

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