Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А в прошлом году стало известно, что знаменитость развелся со своей супругой - нотариусом Кристиной. При этом пара пока не подтверждала факт официального развода.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир приехал в Днепр, где приехал на место трагедии, где в дом попала российская ракета.
"Дом Днепра, в который попала ракета. Напротив остановка, куда приходят родные: стоят, плачут и приносят цветы с игрушками", - написал Владимир в сторис.
После этого Остапчук опубликовал фотографию, показывая погоду.
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"Бабушка такую погоду называла "мартовские планеты", - отметил звезда.
А до этого Остапчук поделился фотографией из Изюма и рассказал о миграции.
"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду
Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе
Я ее просто ненавидел
Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться
Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это "вау устроился по жизни", - написал Владимир в публикации.
Напомним, Остапчук после разрыва со второй женой намекнул на новое "семейное положение"
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданной радостью
Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе поделился новыми кадрами из Канады, где его дети