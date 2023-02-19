Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А в прошлом году стало известно, что знаменитость развелся со своей супругой - нотариусом Кристиной. При этом пара пока не подтверждала факт официального развода.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир приехал в Днепр, где приехал на место трагедии, где в дом попала российская ракета.

"Дом Днепра, в который попала ракета. Напротив остановка, куда приходят родные: стоят, плачут и приносят цветы с игрушками", - написал Владимир в сторис.

После этого Остапчук опубликовал фотографию, показывая погоду.

"Бабушка такую погоду называла "мартовские планеты", - отметил звезда.

А до этого Остапчук поделился фотографией из Изюма и рассказал о миграции.

"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду

Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе

Я ее просто ненавидел

Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться

Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это "вау устроился по жизни", - написал Владимир в публикации.

Напомним, Остапчук после разрыва со второй женой намекнул на новое "семейное положение"

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданной радостью

Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе поделился новыми кадрами из Канады, где его дети



