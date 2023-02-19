Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря проекту "Голос країни". Там участник пошел в команду Нади Дорофеевой и в конечном итоге победил. Теперь за Сергеем следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лазановский опубликовал фотографию племянника, поздравив его с днём рождения.

"Сегодня моему медвежонку 4-ри года

И теперь с ним сфоткаться в разы труднее", - написал Лазановский в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Здоровья крепкого, мирного и счастливого радостного детства";

"Поздравляю маленького красавца. Здоровья крепкого и мирного неба над головой";

"С днем рождения, пусть растет здоровым и счастливым. До Победы";

"Приветствую пусть растет большой мирного неба над головой, скорейшей Победы в Украине";

"Счастливого детства под мирным небом Украины, крепкого здоровья!!!";

"Поздравляю красавчика с Днем Рождения. Пусть растет здоровый и счастливый";

"Поздравляем Назарчика с днем рождения. Веселого детства мирного неба и всего лишь наилучшего".

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