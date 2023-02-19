Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря проекту "Голос країни". Там участник пошел в команду Нади Дорофеевой и в конечном итоге победил. Теперь за Сергеем следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лазановский опубликовал фотографию племянника, поздравив его с днём рождения.
"Сегодня моему медвежонку 4-ри года
И теперь с ним сфоткаться в разы труднее", - написал Лазановский в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Здоровья крепкого, мирного и счастливого радостного детства";
"Поздравляю маленького красавца. Здоровья крепкого и мирного неба над головой";
"С днем рождения, пусть растет здоровым и счастливым. До Победы";
"Приветствую пусть растет большой мирного неба над головой, скорейшей Победы в Украине";
"Счастливого детства под мирным небом Украины, крепкого здоровья!!!";
"Поздравляю красавчика с Днем Рождения. Пусть растет здоровый и счастливый";
"Поздравляем Назарчика с днем рождения. Веселого детства мирного неба и всего лишь наилучшего".
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