"Холостяк" Алекс Топольский рассказал о загадочной девушке, с которой засветился на одном из фото.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в прошлом году предприниматель стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила модель Екатерина Лозовицкая, но пара сразу же после проекта разошлась. А на днях Топольский засветился с загадочной девушкой. Звезда сделал селфи, где она держала его за руку.

Фанаты не смогли пройти мимо этого события и решили спросить у Алекса, кто она.

"Что за девушка с вами на фото в Телеграмме?", - спросил фанат и поставил смайлик со слезами.

"Ох, очень хорошая девушка: интересная, воспитанная, веселая, жизнерадостная, с желанием узнавать эту жизнь с разных ракурсов. Хорошая девушка", - ответил Топольский.

"Как вы относитесь к девушкам с пластикой?", - спросил еще один фанат.

"Любимые мои женщины, запомните. Вы, каждая из вас, по своему красивая и уникальная. Никому не нужно делать каких-то пластических операций. Если есть необходимость, если возникает такое желание, нужно понимать, что это возможно не до конца вы полюбили себя. Потому нужно над этим работать. Это уже доказано столько раз, что пластические операции не меняют восприятие себя как личность. Очень много, 75% после операции люди все равно видели себя с теми же недостатками, с которыми они привыкли себя видеть, даже после операции", - сказал Алекс в ответе.

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