Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в прошлом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте бизнесмен выбрал победительницей Екатерину Лозовицкую, но после проекта пара практически сразу разошлась. Зато Топольский стал довольно известным блогером в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость заинтриговал своим свиданием, поделившись кадрами в блоге.

"А еще у меня должно быть свидание, но я не уверен, что вам будет интересно это слушать", - написал Топольский на сторис, где позировал на Бали.

А до этого Алекс рассказал о своем страхе.

"У меня бывают моменты, когда я боюсь любить. Я думаю многие из вас в одной лодке вместе со мной. Возможно мы боимся любить потому что в какой-то момент жизненного пути мы приобрели такой опыт, что любовь может ранить нас и вообще опасна.

Возможно, мы сознательно или не сознательно верим, что любовь – это риск, на который мы не можем пойти, поэтому мы пробовали и это кончилось плачевно в прошлом", - написал Топольский в публикации.

Напомним, финалистка "Холостяка" Мудрая, которую отверг Топольский, рассказала о личной жизни

Также Politeka писала, что звезда "Холостяка" с Топольским на берегу океана похвасталась роскошной фигурой в купальнике

А еще Politeka сообщала, что участница "Холостяка", которую звал на свидание Демин, появилась в купальнике на отдыхе