На своей странице в Instagram Мария поделилась своими наблюдениями.

«К сожалению, еще остается определенный процент руководителей стран, кто романтизирует войну. Имею в виду все еще слышные нарративы о возможности мирного урегулирования, опасений действий бункерной з*лупы и его кнопки, и прочее… Мне жаль это признавать, но, как написал мне на это мой милый Притула: «Как есть, малышка, работаем дальше!». И мы работаем: количество встреч Дмитрия Кулебы поражало – он был на разрыв у всех, и будто уехал доволен многими результатами работы своей команды на конференции", - пишет Маша Ефросинина.

Как рассказала ведущая, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук имел общую панель с известной «путешественницей в Тайвань» Нэнси Пелоси - он в очередной раз отметил то, что оружие нужно «на вчера», ему ответили: «работаем над этим».

"Вообще это «работаем над этим» - это то, что я тотально не понимаю в такой сложной штуке, как политика. Ну очень, по-моему, эти вершители судеб медленные и болтливые. Хочется просто действий! Из хорошего - ВСЕ ЗА НАС, и нам не дадут проиграть!Вопрос, как все надолго.. Второй день меня вдохновил интервью и невероятной поддержкой каждого, с кем виделась/знакомилась.Но и истощил морально изрядно - я тупо вечером не могла вспомнить этаж и где мой номер в отеле 🙄", - добавила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.