Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая прославилась благодаря утреннему шоу, а после этого стала звездой собственного проекта "Ревизор" и "Инспектор Фреймут". Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчествами, но и личными кадрами. А в этот раз Оля решила поделится с фанатами кадрами самых смешных моментов со съемок.
"Муд Оля Фреймут", - было подписано видео, которое репостнула звезда в свой сторис.
"Ну что, ждали? 7 часть", - написано было под видео в публикации, которую репостнула Фреймут.
Фанаты, включая Олю Фреймут и ее дочь Злату Митчелл, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Иногда все это просматриваю, потому что как бы грустно ни было - Оля это всегда то, что поднимает и не только настроение";
"Инспектор Фреймут" начнется? Если да, то. Очень ждала Олю";
"Лучший ревизор и инспектор!!!)) И замечательный человек, мудрый и красивый".
Стоит отметить, Оля Фреймут, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно освещает происходящее в своем Инстаграм, несмотря на угрозы блокировок от социальной сети.
Напомним, дочь Оли Фреймут в свое семнадцатилетие поделилась кадрами из Лос-Анджелеса
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