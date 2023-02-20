20 февраля украинцы чтили память Героев Небесной Сотни. На своей странице в Instagram шеф-повар поделился важным откровением.

"На интервью меня часто спрашивают: Как тебя изменила война? Что ты переосмыслил, что начал делать по-новому? Меня изменили расстрелы людей на Майдане в 2014 году. Это была точка зарождения во мне чего-то нового", — признается Евгений Клопотенко.

По словам звезды "Мастер Шеф", именно с этой точки началась его борьба за Украину, украинскую культуру и украинскую еду.

"Я всю жизнь знал, что я не = советский союз, однако не совсем понимал, а кто же я. Но в 2014-м я точно понял и почувствовал, что я украинец. Тогда я плакал и держал крепко кулаки, когда видел смерть первых героев. Я плакал и держал кулаки, когда слушал «Пливе кача», я плакал и держал кулаки, когда слышал гимн Украины. Теперь я больше не плачу. Теперь я действую, потому что помню тот момент своего перерождения и замечаю, как каждый день перерождается моя страна. И я благодарен тем, кто помогает ей становиться лучше. Слава Героям", - подчеркнул шеф-повар.

Украинцы в комментариях поддержали Евгения Клопотенко:

"До мурашек. 😍 Спасибо, Евгений, за Ваш неутомимый труд на благо Украины! Вы очень крут!";

"вы не только действуете, вы еще вдохновляете действовать❤️".

Напомним, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.