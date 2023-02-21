Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который занимается проектами "Холостяк" и "Холостячка". Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Григорий поделился постом, заинтриговал украинцев. Как можно заметить, он позировал рядом с Джо Байденом, президентом США. Как можно понять, Решетник решил поддержать мэмы о приезде лидера Америки в Украину.

"Как ты" с Григорием Решетником", - написал Григорий в публикации.

Фанаты, включая Артема Фесько, Михаила Заливако, Анну Богдан, Злату Огневич и Кристину Решетник, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так скоро и до меня дотронется ваша редакция. Будет выпуск как вишенка на торте";

"Новый Холостяк";

"Только не говорите, что это следующий холостяк";

"Наш пострел везде поспел".

Стоит отметить, Джо Байден должен был приехать с визитом в Польшу. Но в последний момент стало известно, что это прикрытие для посещения столицы Украины - Киева. Президент США, как и другие лидеры, приехал в Киев на поезде из Польши и пробыл в столице на протяжении шести часов после чего отправился на ранее запланированную встречу в Польшу.

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