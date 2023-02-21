Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который занимается проектами "Холостяк" и "Холостячка". Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Григорий поделился постом, заинтриговал украинцев. Как можно заметить, он позировал рядом с Джо Байденом, президентом США. Как можно понять, Решетник решил поддержать мэмы о приезде лидера Америки в Украину.
"Как ты" с Григорием Решетником", - написал Григорий в публикации.
Фанаты, включая Артема Фесько, Михаила Заливако, Анну Богдан, Злату Огневич и Кристину Решетник, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
У россиян большие проблемы: новое наступление терпит крах
Отправили на фронт без подготовки: скандал гремит из-за гибели украинца
Был отличником: жизнь 17-летнего Максима трагически оборвалась в Днепре
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Так скоро и до меня дотронется ваша редакция. Будет выпуск как вишенка на торте";
"Новый Холостяк";
"Только не говорите, что это следующий холостяк";
"Наш пострел везде поспел".
Стоит отметить, Джо Байден должен был приехать с визитом в Польшу. Но в последний момент стало известно, что это прикрытие для посещения столицы Украины - Киева. Президент США, как и другие лидеры, приехал в Киев на поезде из Польши и пробыл в столице на протяжении шести часов после чего отправился на ранее запланированную встречу в Польшу.
Напомним, жена Решетника поделилась рецептом маффинов, которыми часто балует троих сыновей
А еще Politeka сообщала, что жена Решетника похвасталась, как старшие сыновья собирали деньги для ВСУ
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Решетника показала, как релаксирует вместе с маленькими сыновьями