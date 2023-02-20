Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию еще в первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также звезда является кумой Михала Хомы из группы Дзидзьо, с которым крестила ребенка подруги. Оля с Михаилом были настолько близки, что в сети появились слухи, что у них роман, а сын Нестор на самом деле от Хомы, ведь тогда Цибульская еще не показывала своего любимого. Но в прошлом году все изменилось и Оля решила впервые за 21 год отношений показать возлюбленного на публике.
Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская решила рассмешить украинцев, рассказав о целях визита Байдена в Украину.
"Зеленский наконец-то дождался вуйка с Америки в гости. План давно готов: прогуляться городом, ударить перепички, перенять опыт деда и вжарить соседку", - сказала Оля в блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Оля, вы молодец! Особенно о соседке))))";
"Огонь-девка";
"соседку обязательно в первую очередь";
"Бомбезный план";
"Скорее, потому что эта соседка уже давно этого хочет!".
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