Народная артистка Украины Ольга Сумская решила рассказать об одном из методов ухода за кожей.

56-летняя артистка Украины Ольга Сумская каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, работе волонтеров и помогает осветить различные темы. Не забывает артистка об уходе за собой и честно показывает, какими процедурами увлекается в салоне.

В этот раз Ольга Сумская показала, что помогает ей поддерживать кожу в хорошем состоянии и как она избегает глубоких возрастных морщин.

Glow Solution это новый прорывной метод, позволяющий мгновенно создать сияющую, подтянутую и обновленную кожу без боли и периода реабилитации. Таким образом, Сумская решила в четыре этапа привести себя в порядок:

очищение, эксфолиация (эффект шлифовки) без травматизации кожи, глубокое увлажнение, многоуровневый массаж тканей до уровня SMAS.

Отметим, Сумская не раз также делилась советами по похудению, рекомендуя употреблять печеные яблоки и овсянку, чтобы быстро сбросить вес. Ольга призналась, что ее муж Виталий постоянно напоминает ей о необходимости поддерживать форму.

Также ранее актриса рассказала о своей ежедневной рутине ухода за лицом и телом, включая пилинг, нанесение крема и применение массажера, после чего следует процедура с горячим и холодным полотенцем, а затем маска.

Ольга Сумская будет делиться своими секретами красоты с украинскими женщинами, чтобы помочь им сохранять свою молодость и красоту, используя современные технологии и натуральные рецепты.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.