Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в роли ведущей на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Известно, что Иванна вышла замуж за миллионера по имени Алмаз. Не забывает Онуфрийчук и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Иванна показала свою красотку-сестру.
"Сикрет сестер", - подписала кадр звезда, переделав название бренда "Виктория сикрет".
А после этого Иванна решила показать своего нового друга.
"У меня появился новый домашний друг. Угадайте, что я сейчас с ним буду делать?", - написала звезда и предложила поиграть.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Повестки после скандала в Одессе будут выдавать по-новому: что нужно знать
Андре Тан показал украинкам топ-5 главных трендов на весну 2023 года: "Если хотите выглядеть эффектно..."
"Не могла и представить, что в 19 лет я стану вдовой": молодая мать из Одесчины не может смириться с потерей
Поезд "Киев - Варшава" сошел с рельсов в районе реки: кадры с места происшествия
После этого звезда решила показать несколько ответов фанатов:
"Пересадка будет";
Пересадка в новый горшок";
"Пересаживать в другой горшок))".
"А от и не угадали. Вчера пошла разбираться с новым другом и не показала вам, что же должна сделать с ним", - написала Онуфрийчук, показывая цветок в душе.
"Мы пошли в душ. Да, я мою все цветы после магазина. Так мама научила. Она вообще периодически покупает их", - написала Иванна.
Напомним, Онуфрийчук из "Танці з зірками" похвасталась кадрами с мужем-миллионером
А еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" растрогала украинцев историей 6-летней Арины из Бахмута
Также Politeka писала, что Онуфрийчук из "Танці з зірками" неожиданно заговорила о болезненной судьбе