Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в роли ведущей на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Известно, что Иванна вышла замуж за миллионера по имени Алмаз. Не забывает Онуфрийчук и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Иванна показала свою красотку-сестру.

"Сикрет сестер", - подписала кадр звезда, переделав название бренда "Виктория сикрет".

А после этого Иванна решила показать своего нового друга.

"У меня появился новый домашний друг. Угадайте, что я сейчас с ним буду делать?", - написала звезда и предложила поиграть.

После этого звезда решила показать несколько ответов фанатов:

"Пересадка будет";

Пересадка в новый горшок";

"Пересаживать в другой горшок))".

"А от и не угадали. Вчера пошла разбираться с новым другом и не показала вам, что же должна сделать с ним", - написала Онуфрийчук, показывая цветок в душе.

"Мы пошли в душ. Да, я мою все цветы после магазина. Так мама научила. Она вообще периодически покупает их", - написала Иванна.

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