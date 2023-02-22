Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя", а после этого построила карьеру сольной певицы под псевдонимом NK. При этом Каменских вышла замуж за Потапа (Алексея Потапенко), который взял псевдоним ПТП. Пара со времен начала полномасштабного вторжения попадала под критику, так как долго не возвращалась в Украину и находилась за пределами Родины. А после возвращения Потап заявил, что всё это время состоял в теробороне.

Уже на днях Алексей решил презентовать свою песню о волонтерах, но украинцы снова не оценили стараний звезды. Под шквал критики попал не только Потап, но и даже жена Настя в своем Инстаграм. А после этого Каменских решила обратиться к украинцам в своем сторис.

"Привет, вчера сняли для вас новый клип. Показать кусочек? Оставляйте огоньки", - написала Настя в сторис.

А до этого Каменских рассказала о съемках другого клипа.

"Наши воспоминания из прошлого сейчас – особая ценность. Ровно год назад состоялись съемки клипа на песню "Кристалл".

Невероятная команда, яркие образы, воспалительный рабочий процесс – сейчас кажется, что все это кадры из другой жизни. Эта съемка была последней до 24 февраля, поэтому сейчас о ней я вспоминаю с особым теплом", - написала звезда.

Напомним, Каменских попала под хейт украинцев после нового релиза мужа

А еще Politeka сообщала, что Каменских в образе из прошлого призналась, чего ей сильно не хватает

Также Politeka писала, что Каменских неожиданном обратилась к украинцам за помощью, затронув детей