Украинская телеведущая Маша Ефросинина после полномасштабного вторжения рф в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ. Кроме того, фонд "Маши Ефросининой" с 24 февраля помогает женщинам и детям, пострадавшим во время войны.

В этот раз знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм, как изменилась ее жизнь в связи с тем, что она буквально изменила деятельность из-за войны.

Так, Маша Ефросинина рассказала, что за год войны она многому научилась. Например, умению реагировать на внутренние импульсы. К большому вторжению ее жизнь была расписана по часам, а последний год у нее расписан по минутам. Из него исчезли полностью отдых и выходные, долгое безделье и спонтанные бегства от реальности. И в какой-то момент она начала задыхаться от этого.

"Благодаря моему характеру и близким людям, не задохнулась, но разглядела в себе новое явление – импульс на себя! Теперь, когда вдруг моя жизнь предлагает мне какой-то незапланированный акт – полететь провести благотворительный футбольный матч в Ливерпуль (не имея британской визы), проехать пол Европы, чтобы на три часа встретиться с Нобелевскими лауреатками, провести трое суток, без перерыва принимая английское интервью у мировых политиков, я не пропускаю это из-за своего привычного рационального фильтра", - поделилась Маша Ефросинина.

Раньше она бы обдумывала такие действия неделями, а теперь она думает лишь о том, как это может помочь украинцам и хочет ли она сама этого.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.