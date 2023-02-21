В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить гречневые блины с начинкой на основе икры минтая.

"Вот и началась Масленная неделя 🥞 - отличный повод попробовать новые рецепты блинов, оладий и панкейков... Я знаю, что сейчас все мы пытаемся экономить, готовить что-то с использованием более доступных продуктов. Но нам следует помнить о качестве и питательной ценности продуктов, поэтому сегодня я делюсь с вами рецептом блинчиков из гречневой муки, а начинку предлагаю сделать на основе икры дикого минтая – полезным продуктом, способным обогатить витаминами и минералами любое блюдо. Это вкусный и доступный по цене источник Омега-3 жирных кислот, необходимых для работы нашего организма, особенно в такое напряженное время, в конце зимы", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для гречневого теста (в расчете на 18 блинов) нам понадобятся:

100 г гречневой муки

250 мл кипятка

200 г яйца

10 г сахара

3 г соли

450 мл теплого молока

120 г пшеничной муки

50 г сливочного масла

Сначала нужно залить кипятком гречневую муку и перемешать. Добавить яйца, сахар, соль и 1/2 часть теплого молока. Далее добавляем пшеничную муку, смешиваем тесто блендером, добавляем остаток молока и растопленное сливочное масло. Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

Для начинки:

130 г икры минтая

3 вареных яйца

150 г сливочного сыра

укроп

Взбиваем блендером яйцо со сливочным сыром, добавляем икру минтая и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешиваем и заворачиваем начинку в блины. И все готово – можно смаковать.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

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