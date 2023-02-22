На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить лимонный торт из блинов с двумя видами крема.

Для блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца 6 шт

Сахар 80 г

Соль 6 г

Мука 250 г

Молоко 500 г

Растительное масло 40 г

Все смешайте в однородную массу и дайте 30 минут отдохнуть тесту. Если у вас будут комочки, пролейте смесь через сито. И жарим блины.

Для лимонного крема берем:

Сок лимона 200 г

Цедра лимона из 3 шт.

Сахар 120 г

Сливочное масло 90 г

Желтки 6 шт

Соедините все ингредиенты, кроме масла, замешайте до однородной массы и заварите на паровой бане, постоянно помешивая, до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар, крем готов, или когда смесь наберет 85 градусов). В горячий крем добавить масло и вмешать его. Отправляем в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.

Для сливочного крема:

Маскарпоне 500 г

Ванильный сахар 20 г

Просто соедините ингредиенты, легко и быстро взбейте их.

"Перемажьте блины поочередно кремами (можно приготовить полностью с лимонным, но тогда готовьте в половину больше рецепта). Перемазанный торт отправьте в холодильник чтобы он полностью остыл! Посыпьте сахаром, карамелизуйте с помощью горелки и смакуйте 😋", - добавил Николай Люлько.

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