Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал уникальные кадры, которые были сделаны перед референдумом за независимость Украины.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский артист, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Там певец пошел в команду Нади Дорофеевой, благодаря чему стал победителем на проекте. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился уникальными кадрами 31-летней давности.

"Как 31 год назад люди голосовали за независимость Украины", - написал Сергей.

"1 декабря 31 год, когда наша история как независимая началась именно с этой даты", - написано было в видео, где украинцы рассказали, почему именно голосовать хотят за независимость Украины.

А до этого Лазановский показал, как выступал для украинских защитников.

"Здесь без лишних слов

Выступали для наших титанов

Видеть эти глаза – это видеть Украину

Каждый день, каждый час, каждую минуту, им нужна наша поддержка и помощь

Так что не останавливаемся, а делаем все, чтобы победа была как можно быстрее", - написал Сергей под кадрами, где выступал перед украинскими защитниками, которые собрались на концерт.

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