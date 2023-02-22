Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский артист, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Там певец пошел в команду Нади Дорофеевой, благодаря чему стал победителем на проекте. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился уникальными кадрами 31-летней давности.
"Как 31 год назад люди голосовали за независимость Украины", - написал Сергей.
"1 декабря 31 год, когда наша история как независимая началась именно с этой даты", - написано было в видео, где украинцы рассказали, почему именно голосовать хотят за независимость Украины.
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А до этого Лазановский показал, как выступал для украинских защитников.
"Здесь без лишних слов
Выступали для наших титанов
Видеть эти глаза – это видеть Украину
Каждый день, каждый час, каждую минуту, им нужна наша поддержка и помощь
Так что не останавливаемся, а делаем все, чтобы победа была как можно быстрее", - написал Сергей под кадрами, где выступал перед украинскими защитниками, которые собрались на концерт.
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