Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). А недавно муж звезды выпустил песню о волонтерах, из-за чего разгорелся скандал. А в этот раз Настя хотела рассказать о своих планах, но снова нарвалась на критику.
"24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения в Украину, я присоединюсь к благотворительному концерту", - написала артистка в публикации.
Фанаты, включая клипмейкера Алана Бадоева, телеведущего Юрия Горбунова, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А Потап о волонтерах петь будет?";
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"Только не пойте языком врага";
"Спасибо вам, я уже не дождусь";
"Так держать красавица волшебная, слава Украине".
Ранее сообщалось, что Потап выпустил песню "Волонтеры". Украинцы в социальных сетях довольно негативно отреагировали на это творчество:
"Ой… Желаю автору слушать только это звуковое изделие до конца жизни. Всем другим людям желаю никогда этого не слышно";
"Спасибо Потап. Я уже несколько лет страдаю депрессией. Но сегодня я услышал твою новую песню, и она меня вдохновила. Вдохновила покончить с жизнью";
"Спасибо господину Алексею за то, что держит уровень, как всегда после прослушивания его невероятного творчества тошнота + диарея".
Напомним, грустная Каменских после скандала с мужем Потапом обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Насте Каменских на фоне скандала досталось из-за Потапа
Также Politeka писала, что Каменских попала под хейт украинцев после нового релиза мужа