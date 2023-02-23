Певица Настя Каменских поделилась своими планами, но снова нарвалась на критику из-за мужа Потапа (Алексея Потапенко).

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). А недавно муж звезды выпустил песню о волонтерах, из-за чего разгорелся скандал. А в этот раз Настя хотела рассказать о своих планах, но снова нарвалась на критику.

"24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения в Украину, я присоединюсь к благотворительному концерту", - написала артистка в публикации.

Фанаты, включая клипмейкера Алана Бадоева, телеведущего Юрия Горбунова, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А Потап о волонтерах петь будет?";

"Только не пойте языком врага";

"Спасибо вам, я уже не дождусь";

"Так держать красавица волшебная, слава Украине".

Ранее сообщалось, что Потап выпустил песню "Волонтеры". Украинцы в социальных сетях довольно негативно отреагировали на это творчество:

"Ой… Желаю автору слушать только это звуковое изделие до конца жизни. Всем другим людям желаю никогда этого не слышно";

"Спасибо Потап. Я уже несколько лет страдаю депрессией. Но сегодня я услышал твою новую песню, и она меня вдохновила. Вдохновила покончить с жизнью";

"Спасибо господину Алексею за то, что держит уровень, как всегда после прослушивания его невероятного творчества тошнота + диарея".

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