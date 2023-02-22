Украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет "Холостяк", рассказал о своем отношении к жизни, мотивировав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится не только рабочими кадрами, но и личными. А в этот раз Решетник поделился снимком, где позировал в костюме.

"Моя любовь – это семья

Моя мотивация – это работа

Мое вдохновение – это наши Герои

Моя вера – это Украина", - написал Решетник под фотографией.

Фанаты, включая "Холостяка" Михаила Заливако и его экс-возлюбленную Анну Богдан, а также Кристину Решетник, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасно сказано";

"Так и должно быть у каждого украинца".

А до этого Григорий поделился праздничными кадрами в день любви, где был вместе со своей супругой Кристиной.

"В этот день мы с любимой хотим делиться с вами своим семейным опытом, уникальными секретами и жизненными советами. А еще приветствовать вас и ваших близких", - написал Григорий, обращаясь к фанатам в День Святого Валентина.

Напомним, Решетник расмешил мемом со своим младшим сыном

А еще Politeka сообщала, что Григорий Решетник заинтриговал появлением с Байденом

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, из-за чего у россиян снова пригорает



