Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится не только рабочими кадрами, но и личными. А в этот раз Решетник поделился снимком, где позировал в костюме.
"Моя любовь – это семья
Моя мотивация – это работа
Мое вдохновение – это наши Герои
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Моя вера – это Украина", - написал Решетник под фотографией.
Фанаты, включая "Холостяка" Михаила Заливако и его экс-возлюбленную Анну Богдан, а также Кристину Решетник, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Прекрасно сказано";
"Так и должно быть у каждого украинца".
А до этого Григорий поделился праздничными кадрами в день любви, где был вместе со своей супругой Кристиной.
"В этот день мы с любимой хотим делиться с вами своим семейным опытом, уникальными секретами и жизненными советами. А еще приветствовать вас и ваших близких", - написал Григорий, обращаясь к фанатам в День Святого Валентина.
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