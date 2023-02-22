Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница рэпа, которая прославилась благодаря хитам из первого альбома "Рыбки" и "Головы", а теперь сотрудничает с многими отечественными артистами. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Alyona Alyona презентовала новую песню.

"Случаются случаи, когда отношения подходят к концу и между людьми остается много недосказанных слов. И именно сейчас люди еще больше проходят через такой период безответной любви, боли.

Но мы знаем, что, несмотря ни на что, очень много людей ждут друг друга, потому что искренняя любовь существует. Мы желаем всем, чтобы вы дождались своих людей, чувств, настоящей любви и искреннего счастья", - написала звезда.

Фанаты, включая звезду сериала "Крепостная" Тараса Цымбалюка, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ваууу, что-то новенькое";

"Какое хорошее исполнение, Алена вам так идет именно петь, а не рэп читать";

"как называется коллаборация? Оли-она или Али-ван? (ха-ха!)".

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