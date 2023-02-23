Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал почему рф редко применяет ракеты КРПБ (Х-22) и в каких случаях может их запустить.

Как сообщает Politeka об этом Машовец написал в своем Телеграм-канале.

По его мнению, факт «неприменения», или скажем так редкого применения этой КРПБ (Х-22) объясняется ее техническими характеристиками.

«Круговое вероятное отклонение (КВВ) КРПБ типа Х-22 из состава комплекса К-22 составляет от 600\800 м (в наиболее "меткой" модификации) до 5000 метров (для ракеты с пассивной системой наведения). Именно поэтому ее в специфических кругах обычно называют "летающей (или еще бывает "сверхзвуковой") рельсой", намекая на феноменальную неточность. Она вообще создавалась для поражения АУГ американского флота "спецзарядом", когда особая меткость - вопрос второстепенный. Поэтому, даже в обычном снаряжении эта крылатая ракета имеет достаточно высокие шансы "не попасть" по одиночной, "точечной" цели, или "попасть" вообще в "отрицательно чувствительную" цель, как это было в Днепре (ее радиолокационная система наведения вообще очень плохо "различает" цели в условиях городской застройки), когда действия россиян вызывают очень весомый негативный резонанс в мире. Учитывая тот факт, что большинство объектов украинской инфраструктуры как раз расположены в густонаселенных районах, то список потенциальных целей для этой ракеты достаточно ограничен», - написал Машовец.

По его мнению, именно из-за неточности ракеты ее используют крайне редко.

«Когда очень нужно "перегрузить" систему ПВО Украины (ведь она или иначе реагирует на хоть какой запуск русских ВКС). Но рисковать дефицитными экипажем самолета и аэродромно-техническим персоналом, имеющим специфические навыки, да и просто самим самолетом типа Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К-22 только для того, чтобы "перегрузить" украинскую систему ПВО, кажется как-то не совсем разумно.

Когда есть гарантия того, что она даже непосредственно не попав в цель, сможет нанести ей критический вред (учитывая, что даже в своем наиболее "метком" варианте ее круговое отклонение составляет 600 метров, несет она почти тонну взрывчатки (вес БЧ в "обычном" снаряжении - до 960 кг), это кажется российскому командованию "совершенно уместным и возможным", но далеко не всегда», - написал Машовец.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Х-22 — это сверхзвуковая ракета, которая в полете развивает скорость до 4000 км/ч. у Украины нет средств, способных перехватить эту ракету в воздухе.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Запад помогает Украине: «Это надо останавливать».

Также Politeka сообщала о новой архитектуре: политик Дмитрий Спивак сообщил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины.