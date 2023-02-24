Организаторы конкурса Евровидения объявили список ведущих и комментаторов шоу. Ими стали украинцы Юлия Санина и Тимур Мирошниченко, но на главную сцену он не выйдет ни в полуфиналах, ни в гранд финале.
Соведущими с ними будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суини. Ведущий Владимир Остапчук в Инстаграм возмутился из-за ведущих Евровидения-2023.
Владимир Остапчук считает несправедливым, что Тимура Мирошниченко поставили ведущим церемонии открытия Евровидения-2023 на ютубе и "комментаторским голосом Украины" на арене Liverpool, а не на главной сцене. Ему кажется, что нас уже обделили.
"В 2023 году среди ведущих три британца и только одна наша звездочка Юлия Санина. Так поставьте ведущим Тимура Мирошниченко и дайте возможность миру знать, что украинская группа одержала победу", – упрекнул Владимир Остапчук.
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Шоумен также вспомнил, как проходившее в Киеве Евровидение-2017 критиковал ирландский ведущий Грэм Нортон, автор The Graham Norton Show на BBC One. Он удивлялся, что песенный конкурс проходит под лозунгом "почитаем разнообразие", а все трое ведущих "белые".
"В 2017 году Грэм Нортон сказал: "Тема нынешнего Евровидения – это праздновать разнообразие. И кто у нас ведущие? Три белых парня", – написал Владимир Остапчук.
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