"Холостяк" Алекс Топольский решил показать, как тренируется, но снова нарвался на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен из Украины. А в прошлом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк", где победила Катя Лозовицкая. Но пара сразу же после проекта разошлась. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Алекс показал, как занимается в спорте.

"Я всегда стремлюсь к тому, чтобы стать лучше в чем-то.

Я убежден, что важно в жизни иметь что-то, в чем мы совершенствуемся каждый день, прилагая определенные усилия из-за «не хочу», боли и усталости. Таким образом, мы двигаемся вперед, выходим из зоны комфорта, растем и развиваемся", - написал Топольский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люди умирают, а ты как всегда";

"если это не любовь с первого взгляда.. тогда что это?";

"Что-то давно ничего не слышали о вашем бизнесе";

"А еще после спорта не данные анализируешь, а засыпаешь. Это суперкреативно. Я с вами соглашаюсь";

"Здесь слова лишние, Спорт - это закалка!!!";

"здоровый парень, медкомиссию пройдешь…)) Пора на фронт…";

"Alex, у тебя очень хороший пресс, но у меня лучше".

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