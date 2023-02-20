Как пишет Politeka.net, Катя Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. На проекте девушке удалось дойти до финала и победить, но после шоу пара довольно быстро разошлась.

Зато Лозовицкая стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится не только результатами фотосессий, но и личными кадрами. А в этот раз Катя поделилась кадрами в своем сторис, где показалась в свадебном платье.

"Еще немного волшебной съемки в Стамбуле. Все таки свадебные платья в паре выглядят еще красивее", - написала Катя на сторис.

А до этого Лозовицкая поделилась мыслями перед Днём Святого Валентина. Звезда также добавила свое фото в джинсовке.

"Уже завтра начнется традиционный ежегодный марафон красивейших букетов роз, мягких игрушек, украшений, романтических ужинов, новых Айфонов, куда же без них…

И это отлично! Я не буду говорить, что это все гениальный маркетинг. В этом дне, действительно, есть какая-то особая магия. Почему бы не поддаться ей?

Любовь возникает из любви. И я хочу, чтобы завтрашний день вы полностью посвятили этому прекрасному чувству", - написала Лозовицкая.

Напомним, победительница "Холостяка" с Топольским публично ответила на упреки финалистки Мудрой

А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая высказалась о цели победительницы Лозовицкой на шоу

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