Как пишет Politeka.net, Катя Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. На проекте девушке удалось дойти до финала и победить, но после шоу пара довольно быстро разошлась.
Зато Лозовицкая стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится не только результатами фотосессий, но и личными кадрами. А в этот раз Катя поделилась кадрами в своем сторис, где показалась в свадебном платье.
"Еще немного волшебной съемки в Стамбуле. Все таки свадебные платья в паре выглядят еще красивее", - написала Катя на сторис.
А до этого Лозовицкая поделилась мыслями перед Днём Святого Валентина. Звезда также добавила свое фото в джинсовке.
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И это отлично! Я не буду говорить, что это все гениальный маркетинг. В этом дне, действительно, есть какая-то особая магия. Почему бы не поддаться ей?
Любовь возникает из любви. И я хочу, чтобы завтрашний день вы полностью посвятили этому прекрасному чувству", - написала Лозовицкая.
Напомним, победительница "Холостяка" с Топольским публично ответила на упреки финалистки Мудрой
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Мудрая высказалась о цели победительницы Лозовицкой на шоу
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" припомнила, что разочаровало ее в Алексе Топольском