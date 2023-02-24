Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился кадрами с детьми, которые уже год находятся в Канаде.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда был сначала женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей, но в 2020 развелся и связал свою судьбу с нотариусом Кристиной. Но с лета прошлого года пара перестала появляться вместе, а осенью стало известно о разводе, хотя официально Остапчук не подтвердил данную информацию.

При этом не забывает Владимир о детях, которые после полномасштабного вторжения переехали с бывшей женой в Канаду. Остапчук только раз летал к ним за это время, увидевшись с ними в конце лета. А в этот раз Владимир решил показать архивные кадры с дочерью Эмилией, которые сделал 23 февраля прошлого года, перед началом полномасштабного вторжения.

"Это я 23 февраля 2022 года приехал к детям в школу и садик", - напис Остапчук под кадрами.

"Это мой Эван, уже в воздухе было чувство чего-то плохого, я даже несколько раз в голос сказал "завтра что-то начнется", - написал на следующих кадрах, где уже был младший сын.

"А это я 21 февраля 2022 года на море. Тогда рейсы сменялись три раза, ибо большинство компаний боялись летать в Киев, даже предлагали переждать пару дней в Стамбуле", - написал звезда.

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