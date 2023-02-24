Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. У звезды есть две дочери - Маша и Алиса. Старшей дочери уже 17 лет и в прошлом году она отправилась на учебу в Лондон. Там Маша уже обзавелась молодым человеком из Украины - Артуром. Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Маша решила показать,к ак проводит время со своим бойфрендом в лондонской общаге, поделившись видео. На кадрах можно увидеть борщ, который пара приготовила, а также бутылку пиво.
"Муд: украинцы в общаге", - написала Маша лаконично под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии, где снова затронули тему грамматики:
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"Гуртожитку";
"Это красная вода?";
"Через букву А";
"Копия Жанна Агузарова";
"О, умеет готовить";
"Мамка за пиов голову не оторвет!?";
"Интересно, где это такое общежитие. Ибо что-то в городе Кицмань по общежитию мыши ходят, гнилые двери, которые уже отпадают и другое";
"А мне кажется, что ты снималась в кино (богатый наследник";
"Живем в последний раз, студентами быть это лучшие годы - кайфуй. А мама крутая".
Напомним, Полякова жестко раскритиковала отдых в Украине
А еще Politeka писала, что Полякова показала, как наслаждается отдыхом с дочерями в Буковели
Также Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой показала, как выглядела в детстве