Дочь Оли Поляковой Маша показала, как проводит время с лондонской общаге со своим бойфрендом.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. У звезды есть две дочери - Маша и Алиса. Старшей дочери уже 17 лет и в прошлом году она отправилась на учебу в Лондон. Там Маша уже обзавелась молодым человеком из Украины - Артуром. Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Маша решила показать,к ак проводит время со своим бойфрендом в лондонской общаге, поделившись видео. На кадрах можно увидеть борщ, который пара приготовила, а также бутылку пиво.

"Муд: украинцы в общаге", - написала Маша лаконично под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков под видео и написали комментарии, где снова затронули тему грамматики:

"Гуртожитку";

"Это красная вода?";

"Через букву А";

"Копия Жанна Агузарова";

"О, умеет готовить";

"Мамка за пиов голову не оторвет!?";

"Интересно, где это такое общежитие. Ибо что-то в городе Кицмань по общежитию мыши ходят, гнилые двери, которые уже отпадают и другое";

"А мне кажется, что ты снималась в кино (богатый наследник";

"Живем в последний раз, студентами быть это лучшие годы - кайфуй. А мама крутая".

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