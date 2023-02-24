Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал самую правильную реакцию на войну в Украину, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Остапчук показал, как нужно реагировать на войну в Украине.

"Что-то остается неизменным даже год спустя", - написал Остапчук под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Говорят, что это директор детсада";

"Класс!!!! Спасибо что напомнили";

"Да, к сожалению нам и дальше продолжают врать. Обо всем";

"Там еще продолжение этого видео, здесь оно не все а обрезано… не менее интересно";

"интересно, где этот воин сейчас?";

"Мордой больше похож на российское дерьмо, захотевшее своим стилем речи дискредитировать украинских эмигрантов в прямом эфире";

"А вы кто вообще. Вот это я понимаю".

А до этого Остапчук показал, как маленькая девочка разбирает завалы. Видео было сделано 14 января, когда российская ракета попала в жилой дом Днепра.

"Девушка помогает убирать обломки от ракет, выпущенных по дому в Днепре, Украина.

Кого они пытаются снести?", - написал Владимир.

Напомним, Остапчук возмущен ведущими на "Евровидение-2023", что ему не понравилось

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