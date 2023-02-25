Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения начал активно популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко показал, как приехал в Англию, где показал на местном телевидении приготовление сырников.

"Потому что, чтобы получать больше поддержки для Украины, нам нужно, чтобы иностранцы глубже познавали нашу культуру. И что мы едим – тоже. Ну как можно не любить людей, которые готовят сырники?

А еще призвал Джейми Оливера вместе что-то приготовить и обменяться опытом изменений в школьном питании", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Не терпится попробовать ваш рецепт сырников. Я нашел англоязычную копию вашей книги в Киеве!";

"Ваш рецепт сырников самый лучший!! Я сделал их так много раз сейчас";

"Я наблюдал за тобой на нем. Теперь я слежу за вами здесь. Фантастика";

"Женя, ну какой вы. Спасибо".

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