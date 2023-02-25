Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения начал активно популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко показал, как приехал в Англию, где показал на местном телевидении приготовление сырников.
"Потому что, чтобы получать больше поддержки для Украины, нам нужно, чтобы иностранцы глубже познавали нашу культуру. И что мы едим – тоже. Ну как можно не любить людей, которые готовят сырники?
А еще призвал Джейми Оливера вместе что-то приготовить и обменяться опытом изменений в школьном питании", - написал Клопотенко.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"РФ попытается окружить": эксперты рассказали, где и когда произойдет большое наступление российских войск
Одни воронки по 20 метров: полицейские просят жителей одной из областей срочно эвакуироваться
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
"Пусть эти кровавые деньги обожгут вам руки": ведущий "Орла и решки" Бедняков не сдержался после путинского концерта
"Не терпится попробовать ваш рецепт сырников. Я нашел англоязычную копию вашей книги в Киеве!";
"Ваш рецепт сырников самый лучший!! Я сделал их так много раз сейчас";
"Я наблюдал за тобой на нем. Теперь я слежу за вами здесь. Фантастика";
"Женя, ну какой вы. Спасибо".
Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился рецептом традиционного блюда польской кухни
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко ловко ответил, каким бы сделал последний ужин путина
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" покорил рецептом чизбургера, который легко приготовить дома