Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - украинский певец и солист группы Дзидзьо. Также звезда снимается в фильмах, имея в активе несколько популярных работ. Не забывает Михаил и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Михаил поделился трейлером нового фильма в своем блоге, удивив кадрами. На видео Хома поднял топор над своей ногой и ударил, чтобы освободиться от оков.

"Премьера фильма "Кто ты" уже на YouTube!

Фильм посвящается героическому украинскому народу", - написал Хома под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая победителя "Україна має талант" Артема Фесько, экс-жену артиста певицу SLAVIA и телеведущего Юрия Горбунова, а также написали комментарии:

"Подводка к фильму серьезная";

"Ничего себе рекламка";

"Где можно посмотреть премьеру?";

"Заинтриговали. Здорово что Нашего Кино становится Больше";

"Господин Дидзе, я очень надеюсь на то, что ни один Дидзе при съемках не пострадал";

"сразу с огромным нетерпением ожидаем новый фильм Дзидзьо. Предыдущие пересмотрели сотни раз и разобрали на цитаты";

"Большие испытания для больших наций. Высокая свобода предоставляется высокой ценой. Пройдя через глубокие страдания человек получит новое дыхание и светлую перспективу".

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