Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф", он активно делится в Инстаграм успехами и общается с украинцами. Также повар делится подборками полезных рецептов, которые можно сделать дома без усилий.

«С первых дней полномасштабного вторжения команда 100rokivtomuvpered начала волонтерить. Такое ощущение, что за это время мы прожили не год, а целую маленькую жизнь.

seeyouproduction задокументировали эмоции команды, которые они пережили в первые, самые яростные дни» - поделился Клопотенко.

В сети поддержали:

«Вы невероятны, спасибо 💙; Каждый на своем фронте приближает Победу 🇺🇦; Спасибо! ❤; Вы молодцы! Ваша поддержка важна

Слава Украине! Слава нации!🇺🇦♥️; Вы наша гордость! ❤».

Также Клопотенко показал, как приехал в Англию, где показал на местном телевидении приготовление сырников.

"Потому что, чтобы получать больше поддержки для Украины, нам нужно, чтобы иностранцы глубже познавали нашу культуру. И что мы едим – тоже. Ну как можно не любить людей, которые готовят сырники?", - написал Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился рецептом традиционного блюда польской кухни

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