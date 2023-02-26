Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Остапчук пошел защищать Украину, вступив в силы Теробороны.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Остапчук опубликовал фотографию, показав свой новый талант.

"100 лет спала Спящая красавица. 30 лет спал мой кулинарный талант", - написал Владимир в сторис.

А до этого Владимир делился кадрами со своими детьми. Звезда к ним ездил еще в августе прошлого года, а после этого решил извиниться перед своей первой женой, с которой публично ругался до этого.

"Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я наделал много глупостей. Есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому. Мне за них досадно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Владимир под фотографией с пляжа, где игрались дети.

Напомним, Остапчук показал самую правильную реакцию на войну в Украине

А еще Politeka сообщала, что Остапчук возмущен ведущими на "Евровидение-2023", что ему не понравилось

Также Politeka писала, что только разведенный Остапчук намекнул уже на третий брак с молодой возлюбленной