Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Остапчук пошел защищать Украину, вступив в силы Теробороны.
Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Остапчук опубликовал фотографию, показав свой новый талант.
"100 лет спала Спящая красавица. 30 лет спал мой кулинарный талант", - написал Владимир в сторис.
А до этого Владимир делился кадрами со своими детьми. Звезда к ним ездил еще в августе прошлого года, а после этого решил извиниться перед своей первой женой, с которой публично ругался до этого.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Такое забыть невозможно": белорус Сморыгин из "Дизель шоу" показал, как прятался с женой и детьми в убежище
"Молились о нем, но он ушел от нас": в Украине не стало немецкого депутата и волонтера
"Противника выбили и уничтожили": ВСУ совершили успешное контрнаступление, появились подробности
Новая тактика ракетных ударов россии: спикер Воздушных сил Украины рассказал, кто под угрозой
"Много вопросов об Елене, детях и наших нынешних отношениях. Я наделал много глупостей. Есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому. Мне за них досадно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести", - написал Владимир под фотографией с пляжа, где игрались дети.
Напомним, Остапчук показал самую правильную реакцию на войну в Украине
А еще Politeka сообщала, что Остапчук возмущен ведущими на "Евровидение-2023", что ему не понравилось
Также Politeka писала, что только разведенный Остапчук намекнул уже на третий брак с молодой возлюбленной