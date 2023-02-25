На своей странице в Instagram ведущая показала, как весь цивилизованный мир поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения рф (чтобы посмотреть видео, пролистайте новость до конца).

"Когда я смотрю на акции в европейских столицах, я вспоминаю, как очень давно мне рассказывали немцы, работавшие в странах бывшего СССР, что они под любым предлогом вокруг Дня победы в мае ехали домой в Германию, чтобы здесь не чувствовать стыд за предков. Смотрите первое видео - из Бухареста. Послушайте! Я хочу, чтобы навеки 24 февраля, а еще на день нашей Победы россияне боялись высунуть нос в цивилизованный мир, сидели, как мыши, и искупали грехи своих отцов и дедов. И хочу, чтоб украинцев самих никогда больше не подводила историческая память", - пишет Маричка Падалко.

В Варшаве российских дипломатов разбудили сигналом воздушной тревоги в 6 утра (видео 2). Армяне, хоть и имеют пророссийскую власть, скандировали «прощай, немитая россия» (видео 3), а Дюссельдорф опустился на колени (видео 4).

Залужный обещает в этом году вернуться в Мариуполь. Судя по тому, как ВСУ начали там доставать позиции окупантов новым оружием, шансы велики (видео 5), а первые танки «леопарды» уже в Украине (фото 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.