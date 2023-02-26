25 февраля Ольге Фреймут исполнился 41 год. На своей странице в Instagram ведущая кое-что рассказала о своей жизни в столице Великобритании.

«В Аптекарском саду Челси сейчас хорошо: шум, грызоты и пафос города не решаются туда и заглядывать. И я люблю этот сад, часто наведываюсь, беру себе чай из румянки, кутаюсь во что-то и иду себе столетними тропинками мимо заспанной сирени и упрямых первоцветов. Вот вчера я снова там была, и пила тот чай, и смотрела на лягушек, превративших старый пруд в роддом. Мне хорошо среди тех цветов, я себе в том саду нравлюсь, место подчеркивает меня, а не зачеркивает; какая-то даже мудрее там делаюсь, да, грустная... Впрочем, каждый имеет право на трагедию, и вульгарно скорее притворяться и надумывать счастье, хотя мне бы не хотелось, чтобы мою жизнь зачислили впоследствии в жанр трагедий", — пишет Ольга Фреймут.

Звезда также поделилась "пророческим" изречением, которое ей сказала случайная прохожая.

"Я закрываю глаза – и вижу жасмин у занавески нашего милого киевского дома, я все помню и даже веду в Лондоне дневник, чтобы потом напомнить себе отчаяния и взлеты этого изнурительного года. Что ж, коснулась мечты рукой… Но это была ошибка , мечты должны оставаться недостижимыми, даже разбиваться, они ведь не какие-то там протоколы, или инструкции к счастью... Запутанные и странные мысли, впрочем, уместны к моему возрасту... И вдруг все это останавливает голос. Напротив меня, словно из загробья, появилась старушка, она дождалась моего взгляда и вместо традиционных разговоров о меняющейся погоде, говорит что-то пророческое: "А вы знаете, что невидимое важнее, чем видимое?». Теперь знаю. И вы знайте" , – добавила ведущая.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия обратилась к поклонникам с необычной просьбой.

Как сообщала Politeka, Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим Сергеем Галибиным.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала об испытаниях за год войны.