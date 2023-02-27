Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное видео со своего выступления и растрогал украинцев до слез пронзительным исполнением.

Похоже, это видео с недавнего выступления Макса в Польше к годовщине начала войны в Украине, где собирали средства на благотворительность. На сцену артист вышел в элегантном темном костюме с необычной рубашкой. В ролике певец пронзительно исполняет свою песню "Буде весна", которую написал еще год назад, когда началось полномасштабное вторжение.

В подписи к публикации Барских написал: "Где бы я ни был, всегда выполняю "Буде весна" с большим уважением к своему народу". Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Буде весна" – это гимн нашей победы. Надеюсь, что и второй куплет Макс скоро допишет. Песня уже стала народной!".

"Это было очень трогательное выступление. Ты молодец, гордимся тобой".

"Я всегда плачу, когда слышу эту песню! Спасибо искренне".

"Это самая сильная песня с начала войны! Просто гимн веры и надежды на победу Украины. На всю жизнь".

"Всегда не могу сдержать слез, когда слышу эту песню".

"Наша вера объединяет сердца. Победим!".

"Макс, ты молодец! Ты с первых дней войны вместе с народом! Твои песни, твои мысли были очень своевременны! Спасибо тебе, наш Макс!".

"Будет весна! Будет победа и жизнь!".

Напомним, "Очень символично": Каменских удивила выступлением с известной польской певицей.

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