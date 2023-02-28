В 2021 году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук рассказала, зачем приехала в Цюрих.

"Впервые в Цюрихе Ukrainian Fashion Day. Будем знакомить местных жителей и гостей с современной Украиной, ее традициями, ценностями и творчеством через одежду и мастерство украинских дизайнеров 😍Для меня это важное мероприятие, которое я буду вести в паре с коллегой-профессионалом Рето Бреннвальдом. Тем более, я хоть на немного вернусь в свою профессию и еще сделаю хорошее дело 😌 На мероприятии будет дефиле в аутентичных костюмах разных регионов Украины, будут представлены коллекции современных украинских дизайнеров и детская коллекция. Будут выступать украинские музыканты и танцоры", — пишет звезда.

По словам Иванны Онуфрийчук, все средства, вырученные с билетов, будут направлены на гуманитарную помощь пострадавшим регионам Украины. Также гостей ждет аукцион с особыми лотами: картинами известных украинских художников, лотами от Азовстали и ювелирными изделиями.

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