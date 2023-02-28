В коллективе "Дизель шоу" порадовали украинцев приятными новостями – программа возвращается на экраны, видимо, после некоторой паузы. Об этом сообщили на странице проекта в Instagram. Также в посте показали веселые кадры с концертов коллектива.

В подписи к публикации говорится: "Дизель Шоу" наконец-то возвращается на телевизионные экраны! Уже 3 марта на канале ICTV-2 стартует премьера новых выпусков программы. Что увидят зрители – подробности читайте на dizelstudio.com. 10, 11 и 12 марта команда проводит новые концерты в поддержку ВСУ "Весна будет" в МЦКИ (Октябрьский дворец). Часть средств по билетам перечисляется в БО "Дизель Фонд", которая почти год помогает украинским защитникам. А данные премьерные номера войдут в следующие телетрансляции "Дизель Шоу".

Отметим, ранее мы писали, что сеть разочаровала звезда "Дизель шоу", которая начала работать на россиян. Актриса юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Грицук начала работать на российский телеканал в Беларуси, откуда она родом. Грицук, которая 17 дней жила в оккупации под Киевом, пошла работать на россиян. Кадрами со съемочной площадки Грицук поделилась в Instagram. Поступок артистки вызвал бурную реакцию среди украинцев.

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