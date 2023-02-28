По словам телеведущей, это было первое решение о котором он не советовался с ней. Маша Ефросинина уточнила, что узнала об этом случайно.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже бизнесмене Тимуре Хромаеве, присоединившемся к добровольческому отряду. В интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА" она вспомнила, что почувствовала, когда он сказал ей о своем решении.

По словам телеведущей, это было первое решение о котором он не советовался с ней, а просто поставил перед фактом. Также Маша Ефросинина уточнила, что около шести месяцев она вместе с детьми находилась в Украине, пока муж буквально не выпхал их из Украины.

"Он видел, как дети переживали и мучались в укрытиях. После этого он поставил ультиматум, "ты едешь". Тогда у нас произошла ссора, очень сильная", - вспомнила знаменитость.

Семья отправилась в Германию, ведь друзья помогли им найти квартиру в Мюнхине. Вечером того же дня, эти друзья помогали Маше и детям обустроиться. И в одном из разговоров подруга вдруг сказала: "Ни о чем не беспокойся здесь, поможем. Тебе сейчас главное, чтобы Тимур остался жив". Телеведущая удивилась услышанному, ведь на тот момент ее муж был в теробороне Львова и просто патрулировал улицы, его жизни ничего не угрожало. Она побледнела и посоветовала ему позвонить.

Когда Маша Ефросинина позвонила мужу, он не смог скрывать того, что поехал в Киев и вступил в добровольчиский отряд. Сейчас этот отряд относится к ВСУ. В мае телеведущая встретилась с мужем только для того, чтобы услышать от него то, что тот едет в Кривой Рог, где на тот момент было "очень жарко".

"У меня тогда только слезы потекли. Ведь я понимала, куда он уходит... Он стратег от Бога, потому он сейчас на фронте. Он мне говорил часто: "Я всегда думал, как мои мозги могут помочь моей стране. По крайней мере сейчас я помогу россиян выбить ради моей семьи и страны". Вот так он сейчас видит свою жизнь. Он пожил в Киеве и сказал, что не может делать вид, что войны нет, ходить по ресторанах и на работу, словно ничего не происходит", - рассказала ведущая.

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