Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях опубликовала новое видео, показывая похудевшую фигуру. Артистка не раз сталкивалась с критикой за то, как сильно преобразилась, поэтому уже не реагирует на выпады.

"Желание людей обслюнить чью-то потерю или набор веса остается неизменным" - ранее высказалась Ефросинина. Ефросинина обратилась ко всем хейтерам и призвала их не беспокоиться о ней и ее фигуре, а прежде всего о себе. Она посоветовала хейтерам посмотреть на продукты в своем холодильнике, прежде чем обсуждать других.

"Возвращаться в свой системный режим пилатеса сложнее, чем начать им заниматься. Системный в моем теле только стресс. Ну и кофе с матчей" - говорит ведущая.

Ранее Маша Ефросинина отметила, что запомнила очень интересный момент, который произошел со звездами еще весной 2022 года.

"Для меня по-новому открылся Алексей Дурнев. Также мы очень сильно сблизились с Олей Поляковой. Им всем стало не все равно. Например, звездам на светском уровне намного легче: "Привет, у меня новый клип. Не могла бы ты его, пожалуйста, показать у себя в Сториз". Это норм ситуация. А тут все просто начали писать простое: "Ты где? Ты как? Тебе нужно помощь?"", - поделилась ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.