Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА" о сестре, которая стала на сторону рф. Она детальней рассказала о своих отношениях со своей родной сестрой Лизой Ющенко, проживающей в россии.

Маша призналась, что их общение "сведено почти к нулю", и это трудная тема для обеих сестер.

"Больно об этом говорить" - призналась Ефросинина. Она также выразила свое недоумение, почему общественность так заинтересована в этом вопросе, учитывая, что вся ее жизнь происходит на глазах у всех.

Стоит отметить, что в начале российской агрессии Лиза опубликовала сине-желтую картинку с надписью "StopwarinUkraine" на своей странице в Instagram. Это был ее единственный пост о войне.

Также Ефросинина вспомнила, как узнала о решении мужа вступить в лавы ВСУ. Маша Ефросинина уточнила, что узнала об этом случайно. В одном из разговоров подруга вдруг сказала: "Ни о чем не беспокойся здесь, поможем. Тебе сейчас главное, чтобы Тимур остался жив".

Телеведущая удивилась услышанному, она побледнела и посоветовала ему позвонить. Когда Маша Ефросинина позвонила мужу, он не смог скрывать того, что поехал в Киев и вступил в добровольчиский отряд.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.