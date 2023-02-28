Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко решил рассказать об опасности, предупредив украинцев.

"Котики, а если бы вам позвонил мобильный оператор и попросил назвать персональные данные – вы согласились бы? Лично я – нет. И вас призываю этого не делать. Потому что сотрудники мобильного оператора никогда не звонят по телефону, с просьбой назвать код с SMS, данные банковской карты, личные данные, пароли или набрать комбинацию цифр. А вот кибермошенники звонят по телефону. Представляются операторами и просят срочно дать пароль, чтобы, например, подключить какую-либо услугу. Потом бац и на вас уже оформили кредит, а с карты сняли все деньги", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Я бы таких поднашивала за ноги";

"Нет, конечно. Фото очень иллюстрированы)";

"Самое интересно, что бабушки ведутся! Я своей о мошенниках сколько говорила, а все равно в шаге от беды была".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" дал рецепт давнего украинского блюда из картофеля

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