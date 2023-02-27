Бисквит – основа и десерт в одном, так как из него можно приготовить отдельные десерты, а можно просто смазать коржи кремом и вы получите идеальный торт к чаю.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом бисквитного рулета.
Рулет выпекают из бисквитного теста, смазывают по всей поверхности изнутри кремом или джемом, после чего аккуратно скручивают и дают ему пропитаться. Он просто создан, чтобы быть на столе, пока вокруг происходит что-то значимое, щемящее и душевное. Поверьте, ожидание того стоит. Вкус попадет в душу навсегда.
Ингридиенты:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Самолёт и пилот загорелись": новые подробности и кадры с места авиакатастрофы под Киевом
"Мы не вместе": звезда "1+1" Маричка Падалко показала своего мужа, с которым родилась в один день
Мощные взрывы прогремели на аэродроме возле Минска: идет подсчет поврежденной техники
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
- 5 яиц
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 160 г муки
- 1 ч. л. подсолнечного масла
- 400 г крема намолака
- сахарная пудра (для подачи)
Приготовление:
1.5 яиц, 100 г сахара и 10 г ванильного сахара взбейте до побеления массы и увеличения вдвое. При желании можете воспользоваться миксером или блендером с насадкой венчиков.
2.Постепенно добавляйте 160 г муки, осторожно помешивая силиконовой лопаткой до объединения всех ингредиентов, чтобы тесто получилось воздушным.
3. Противень застелите пергаментом, чтобы покрывал и бока, смажьте 1 ч. л. подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки. Тесто вылейте в противень, разровняйте силиконовой лопаткой и ставьте выпекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.
4. Теперь все делайте быстро. Готовый бисквит извлекайте из духовки и придайте ему форму рулета. Для этого на стол положите лист пергамента по размеру бисквита. Переверните его на лист и аккуратно снимите пергамент, на котором бисквит выпекался.
5.Теперь не спеша заверните бисквит в рулет и обмотайте его в пищевую пленку. Оставьте остывать на 40 минут.
6.Взбейте блендером с насадкой венчик или миксером 400 г сливочного крема намолака.После того как полностью остынет, раскрутите бисквит и мажьте внутри кремом.
7.Снова сверните в рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1,5 часа для стабилизации. Затем доставайте, уберите пищевую пленку, нарежьте на красивые одинаковые кусочки острым ножом, посыпайте сахарной пудрой и подавайте на стол.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.