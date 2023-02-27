Как отметил Евгений Клопотенко, рулет просто создан, чтобы быть на столе, пока вокруг происходит что-то значимое, щемящее и душевное.

Бисквит – основа и десерт в одном, так как из него можно приготовить отдельные десерты, а можно просто смазать коржи кремом и вы получите идеальный торт к чаю.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом бисквитного рулета.

Рулет выпекают из бисквитного теста, смазывают по всей поверхности изнутри кремом или джемом, после чего аккуратно скручивают и дают ему пропитаться. Он просто создан, чтобы быть на столе, пока вокруг происходит что-то значимое, щемящее и душевное. Поверьте, ожидание того стоит. Вкус попадет в душу навсегда.

Ингридиенты:

5 яиц

100 г сахара

10 г ванильного сахара

160 г муки

1 ч. л. подсолнечного масла

400 г крема намолака

сахарная пудра (для подачи)

Приготовление:

1.5 яиц, 100 г сахара и 10 г ванильного сахара взбейте до побеления массы и увеличения вдвое. При желании можете воспользоваться миксером или блендером с насадкой венчиков.

2.Постепенно добавляйте 160 г муки, осторожно помешивая силиконовой лопаткой до объединения всех ингредиентов, чтобы тесто получилось воздушным.

3. Противень застелите пергаментом, чтобы покрывал и бока, смажьте 1 ч. л. подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки. Тесто вылейте в противень, разровняйте силиконовой лопаткой и ставьте выпекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.

4. Теперь все делайте быстро. Готовый бисквит извлекайте из духовки и придайте ему форму рулета. Для этого на стол положите лист пергамента по размеру бисквита. Переверните его на лист и аккуратно снимите пергамент, на котором бисквит выпекался.

5.Теперь не спеша заверните бисквит в рулет и обмотайте его в пищевую пленку. Оставьте остывать на 40 минут.

6.Взбейте блендером с насадкой венчик или миксером 400 г сливочного крема намолака.После того как полностью остынет, раскрутите бисквит и мажьте внутри кремом.

7.Снова сверните в рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1,5 часа для стабилизации. Затем доставайте, уберите пищевую пленку, нарежьте на красивые одинаковые кусочки острым ножом, посыпайте сахарной пудрой и подавайте на стол.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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