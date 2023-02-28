Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров, который с начала войны записал множество украинских дуэтов с популярными артистами, среди которых Надя Дорофеева и Оля Полякова, выступил на митинге в поддержку Украины в Париже. Видео с его спитчем на этом мероприятии опубликовали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

На кадрах можно увидеть, что Артем вышел на небольшую сцену во время митинга, исполнил несколько своих песен и обратился к присутствующим со словами благодарности. Также артист на английском языке призвал и дальше поддерживать Украину в борьбе со злом и российской диктатурой.

"Сегодня весь мир поддерживает Украину. И я хочу поблагодарить всех за помощь. Мы не сдадимся! Демократия и добро должны победить зло и диктатуру. Вместе мы сделаем так, чтобы это произошло", – сказал Пивоваров.

Отметим, ранее Артем выступал в Польше, где во время концерта в Быдгоще поскользнулся на сцене и получил травму. На своей странице в Instagram артист показал видео из закулисья, на котором медики осматривают его ногу, наносят на нее спрей-заморозку, чтобы уменьшить боль, и накладывают повязку. Больше всего поражает, что после травмы Артем Пивоваров вернулся на сцену и продолжил выступление.

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