Михаил Кацурин проводит свободное время с Надей Дорофеевой и даже знакомил ее со своими детьми. Теперь стало известно, как он называет свою любимую.

Киевский ресторатор и блогер Михаил Кацурин и известная певица Надя Дорофеева состоят в отношениях и иногда постят совместные кадры. О романтических отношениях звездной пары официально стало известно в июне 2022 года. Сейчас певица дает концерты в Украине, где собирает деньги на ВСУ. В своем Инстаграм бойфренд певицы запостил афишу с концертом и засветил милое прозвище певицы.

В марте 2022 стало известно о разрыве пары Дантес-Дорофеева. Через некоторое время появились слухи о романе певицы и ресторатора Михаила Кацурина, которые впоследствии подтвердились. Тем временем Владимир Дантес стал встречаться с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой.

Михаил Кацурин проводит свободное время с Надей Дорофеевой и даже знакомил ее со своими детьми. Теперь стало известно, как он называет свою любимую.



Под афишей Михаил Кацурин написал: "Надя Солдаут. Просто у человека все билеты на концерт проданы под ноль". Как призналась сама артистка теперь ресторатор зовет ее так дома: "Миша начал меня дома называть Наденька Солдаут".

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